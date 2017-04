Verbesserte Perspektive für Patienten mit neu diagnostizierter Epilepsie

Original Pressemitteilung

Das bereits seit über acht Jahren in der Kombinationstherapie bewährte Antikonvulsivum Lacosamid ist seit dem 16. Dezember 2016 auch zur Monotherapie fokaler Anfälle mit oder ohne sekundäre Generalisierung bei Erwachsenen und Jugendlichen (16−18 Jahren) mit Epilepsie zugelassen. „Die Erweiterung des Anwendungsspektrums eröffnet eine wichtige zusätzliche Therapieoption für die Betroffenen, denn die initiale Medikation ist ein zentraler Punkt in der Behandlung der Epilepsie“, so Prof. Dr. Soheyl Noachtar, München, im Rahmen eines Presse-Round-Tables in Berlin*.