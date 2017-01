EMA erteilt Lacosamid die Zulassung für die Monotherapie fokaler Epilepsie

Original Pressemitteilung

Monheim, 22.12.2016. Die Europäische Zulassungsbehörde (EMA) erteilte am 16.12.2016 UCB die Zulassung für Lacosamid (Vimpat®) zur Monotherapie fokaler Anfälle mit oder ohne sekundäre Generalisierung bei erwachsenen und jugendlichen (16−18 Jahren) Epilepsiepatienten. Damit wurde das Anwendungsspektrum des Antikonvulsivums, das seit über acht Jahren einen festen Platz in der Kombinationstherapie einnimmt, um eine wichtige Option erweitert. Grundlage für die Zulassung zur Monotherapie sind die Ergebnisse einer randomisierten, aktiv-kontrollierten Doppelblindstudie, in der die Nicht-Unterlegenheit von Lacosamid im Vergleich zu Carbamazepin retard festgestellt wurde.